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    Президент подписал Закон по вопросам молодежной политики и соцобеспечения

    26 Декабря 2022, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что документ предусматривает следующие новеллы:

    - увеличение возраста молодежи до 35 лет;

    - законодательное закрепление понятий «индекс развития молодежи», «социальные услуги молодежи», «временно неустроенная молодежь», «специалист по работе с молодежью», «молодежные трудовые отряды»;

    - расширение функций молодежных ресурсных центров;

    - включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;

    - включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;

    - приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;

    - поэтапное увеличение размера базовой пенсии;

    - повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;

    - повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;

    - монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;

    - исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.
    Президент Казахстана Социальная поддержка Молодежь
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