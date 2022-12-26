Президент подписал Закон по вопросам молодежной политики и соцобеспечения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что документ предусматривает следующие новеллы:
- увеличение возраста молодежи до 35 лет;
- законодательное закрепление понятий «индекс развития молодежи», «социальные услуги молодежи», «временно неустроенная молодежь», «специалист по работе с молодежью», «молодежные трудовые отряды»;
- расширение функций молодежных ресурсных центров;
- включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;
- включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;
- приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;
- поэтапное увеличение размера базовой пенсии;
- повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;
- повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;
- монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;
- исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.