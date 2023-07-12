Президент подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и поправки к нему

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов».

Тексты законов публикуются в печати.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд по обращению Президента проверил конституционность нормативных правовых актов, принятых Парламентом.

Конституционный суд признал Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», принятые Парламентом Республики Казахстан 20 и 29 июня 2023 года и представленные на подпись Президенту Республики Казахстан 27 и 29 июня 2023 года, соответствующими Конституции Республики Казахстан.