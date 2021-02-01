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    16:34, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент подписал Закон о соглашении между Казахстаном и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним , 21 января Сенат одобрил Проект Закона «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соглашение устанавливает основные положения деятельности офиса Международной финансовой корпорации, а также привилегии, иммунитеты для сотрудников. Международная финансовая корпорация основана в 1956 году. Является крупнейшим международным институтом развития. Основная деятельность направлена на содействие развитию частного сектора. Международная финансовая корпорация входит в состав Группы Всемирного банка. Имеет статус специализированного учреждения Организации Объединённых Наций», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

    По данным министра, международная финансовая корпорация имеет офисы в 104 странах. При этом региональные офисы расположены только в 13 городах мира, в том числе в городе Алматы.

    «Аналогичные соглашения о деятельности офисов Международная финансовая корпорация заключила со всеми государствами, где расположены офисы. Международная финансовая корпорация осуществляет свою деятельность в Казахстане с 1994 года. С этого периода профинансировано проектов на общую сумму более 1,6 млрд долларов, что составляет 70% из общего объема инвестиций в страны Центральной Азии. Указанное Соглашение будет способствовать устойчивой работе казахстанского офиса Международной финансовой корпорации и привлечению новых инвестиций», - отметил А. Иргалиев.

    Как отмечает министр, ратификация соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.


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