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    Президент подписал указ по вопросам деятельности Конституционного Суда РК

    2 Января 2023, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 5 ноября публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

    Согласно изменениям, с 1 января 2023 года начал функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть.

    «Решения Конституционного суда обязательны для исполнения всеми государственными органами и никто не может их пересмотреть. Например, если министр принимает решение, это решение может пересмотрено или вышестоящим руководством, или судом. Если принимает условно городской суд какое-то решение, оно может быть пересмотрено вышестоящими судами. То есть всегда в нашей системе есть какая-то возможность – подать апелляцию, подать жалобу и заново рассмотреть это решение. Здесь мы видим, что мы создали такой механизм, что решение Конституционного суда является окончательным и никто его не может пересмотреть и оно является обязательным для исполнения», - сказал ранее Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания палаты.

    29 декабря Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда РК. В этот же день на пленарном заседании Сената были назначены судьи Конституционного суда РК.

    Также сообщалось, в каких случаях казахстанцы смогут обратиться в Конституционный суд.
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