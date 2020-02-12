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Президент подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих-срочников

12 Февраля 2020 18:48
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Президент подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих-срочников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах

Республики Казахстан» и статьей 31 Закона Республики Казахстан

от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати

до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение

от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне

и сентябре – декабре 2020 года через соответствующие местные органы военного управления.

4. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 12 февраля 2020 года

№ 266


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Армия,
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