Президент подписал Указ об открытии Генконсульства Казахстана в Пусане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Пусане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Пусане (Республика Корея)»

23 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть в городе Пусане (Республика Корея) Генеральное консульство Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 20 августа 2021 года, № 642.

Как сообщалось ранее, решение об открытии в Пусане Генерального консульства Казахстана принято для придания нового импульса интеграции Республики Казахстан и Республики Корея. Об этом 17 августа 2021 года заявил в ходе государственного визита в Республику Корея Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 16 августа 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул. Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ин , затем главы государств провели брифинг для представителей СМИ. Затем Президент Казахстана принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину в Сеуле, а также в казахско-корейском круглом столе, встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний - с президентом Samsung Electronics Ин Ёнг Ли и президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле. В Голубом доме Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса.

Государственный визит Президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном.