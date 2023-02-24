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    Президент подписал Указ о награждении госнаградами спасателей

    24 Февраля 2023, 16:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике, награждены:

    Орденом «Айбын» ІI степени:

    1. Жоламанов Айдын Каракоржинович, начальник специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    2. Топанов Курмангали Сатыбаевич, командир корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

    Орденом «Құрмет»:

    1. Айтпаев Ардак Максутович, заместитель руководителя отряда – спасателя Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    2. Сойко Руслан Анатольевич, руководитель отделения – спасатель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    3. Цой Владимир Константинович, руководитель отряда – спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Медалью «Ерлігі үшін»:

    1. Алдабекова Алмагуль Амангельдыевна, врач филиала Центра медицины катастроф

    по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    2. Арифджанов Султан Бахтиярович, начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    3. Берлыбеков Ерик Берикович, главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    4. Горбачев Виталий Евгеньевич, руководитель отделения – спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    5. Денисов Дмитрий Анатольевич, главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    6. Козыбахов Жазылбай Калдыбаевич, руководитель филиала – врач Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    7. Оразалин Кахарман Нуртасович, начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    8. Сарсембаев Абдолла Валериевич, руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:

    1. Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы, командир корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

    Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

    1. Гудеев Николай Николаевич, штурман самолета Ил-76 летной службы РГП «Государственная авиакомпания «Беркут»;

    2. Оспанкулов Нуржан Абдубакиевич, штурман-инструктор самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании «Беркут».

    Почетной грамотой Республики Казахстан:

    1. Каппасов Наурыз Мерекеулы, руководитель отделения – спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Также Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены 112 человека, в том числе спасатели, медицинские работники, кинологи и авиационные специалисты.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана МЧС
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