Президент подписал Указ о награждении госнаградами спасателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике, награждены:

Орденом «Айбын» ІI степени:

1. Жоламанов Айдын Каракоржинович, начальник специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Топанов Курмангали Сатыбаевич, командир корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Орденом «Құрмет»:

1. Айтпаев Ардак Максутович, заместитель руководителя отряда – спасателя Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Сойко Руслан Анатольевич, руководитель отделения – спасатель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

3. Цой Владимир Константинович, руководитель отряда – спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью «Ерлігі үшін»:

1. Алдабекова Алмагуль Амангельдыевна, врач филиала Центра медицины катастроф

по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Арифджанов Султан Бахтиярович, начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям;

3. Берлыбеков Ерик Берикович, главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

4. Горбачев Виталий Евгеньевич, руководитель отделения – спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

5. Денисов Дмитрий Анатольевич, главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;

6. Козыбахов Жазылбай Калдыбаевич, руководитель филиала – врач Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

7. Оразалин Кахарман Нуртасович, начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;

8. Сарсембаев Абдолла Валериевич, руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:

1. Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы, командир корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

1. Гудеев Николай Николаевич, штурман самолета Ил-76 летной службы РГП «Государственная авиакомпания «Беркут»;

2. Оспанкулов Нуржан Абдубакиевич, штурман-инструктор самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании «Беркут».

Почетной грамотой Республики Казахстан:

1. Каппасов Наурыз Мерекеулы, руководитель отделения – спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Также Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены 112 человека, в том числе спасатели, медицинские работники, кинологи и авиационные специалисты.



