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    Президент подписал Указ о Государственном советнике РК

    14 Июня 2022, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о Государственном советнике РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О статусе и полномочиях Государственного советника Республики Казахстан, внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

    В соответствии с подпунктом 19) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Государственный советник Республики Казахстан (далее – Государственный советник) является должностным лицом Республики Казахстан, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом Республики Казахстан.

    2. Государственный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Президента Республики Казахстан, ему подотчетен и подконтролен.

    3. Правовую основу деятельности Государственного советника составляют Конституция, законы Республики Казахстан, настоящий Указ и иные акты Президента Республики Казахстан.

    4. Государственный советник осуществляет следующие полномочия:

    1) вырабатывает для Президента Республики Казахстан стратегические предложения в сфере внутренней политики;

    2) по поручению Главы государства представляет его интересы:

    в отношениях с Парламентом Республики Казахстан и его Палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями;

    в международных отношениях;

    3) координирует деятельность:

    по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

    консультативно-совещательных органов при Главе государства: Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства; Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных, приравненных к ним, наград; Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая; Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания; Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий; Национального курултая и Совета по молодежной политике;

    4) курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;

    5) координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»;

    6) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан.

    5. В целях реализации установленных настоящим Указом полномочий Государственный советник вправе:

    1) издавать распоряжения;

    2) давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции;

    3) присутствовать на заседаниях Правительства Республики Казахстан, консультативно-совещательных органов при Главе государства;

    4) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции;

    5) создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов Президента Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных Главой государства.

    6. Организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности Государственного советника осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

    7. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

    8. Правительству Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Управлению делами Президента Республики Казахстан в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

    9. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

    10. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года

    № 927

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Акорда Госсоветник РК
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