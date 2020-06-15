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Президент подписал ратификацию соглашения по обмену информацией о товарах с ЕАЭС и КНР

15 Июня 2020 16:33
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Президент подписал ратификацию соглашения по обмену информацией о товарах с ЕАЭС и КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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#Президент Казахстана   #Экономика  
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