Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Президент подписал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в области миграции

    18 Июня 2021, 18:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Текст Закона публикуется в печати.
    Ранее сообщалось, что Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Азербайджан о сотрудничестве в области миграции». Соглашение подписано в Баку 14 октября 2019 года. От имени двух государств его подписали министры внутренних дел Казахстана и Азербайджана.

    В соответствии с пунктами Соглашения, создаются условия по обмену: статистической, правовой и научно-методической информацией; сведениями о гражданах государств сторон, находящихся на их территориях; опытом и оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества; рассмотрение вопросов правового статуса пребывания граждан на территории государств сторон; о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции.

    Автор:

    Президент Казахстана Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков