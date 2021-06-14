Президент подписал ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.