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    Президент подписал ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

    14 Июня 2021, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».

    Как отметил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, протокол подписан 1 октября 2019 года в Ереване главами государств. Протоколом внесены изменения в приложения № 5 и №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе. «Договор вступил в силу с 1 января 2015 года, а Таможенный кодекс Евразийского экономического союза принят в 2017 году. Нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей. В связи с этим возникла необходимость внесения поправок в договор», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина добавил, что авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов.

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    Президент Казахстана ЕАЭС
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