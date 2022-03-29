Президент подписал распоряжение о Рабочей группе по выработке предложений о внесении изменений в Конституцию РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о Рабочей группе по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

1. В целях выработки предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, направленных на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», образовать Рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рабочей группе выработать предложения в месячный срок.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 28 марта 2022 года

№ 293