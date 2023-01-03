Президент подписал поправки по противодействию коррупции и обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось, депутаты Сената приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите».

Как отметил сенатор Андрей Лукин, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства о противодействии коррупции и формирования эффективной системы противодействия коррупции путем введения новых инструментов превенции коррупции на основе передовых международных стандартов.

«Основными задачами законопроекта являются минимизация коррупционных проявлений посредством превентивных мер контроля необоснованного обогащения лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций и приравненных к ним, а также обеспечение надлежащей защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, в том числе путем гарантий от ущемления их трудовых прав и конфиденциальности представленной информации», - пояснил Андрей Лукин.

Отмечено, что принятие законопроекта позволит обеспечить:

- выявление теневых доходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и приравненных к ним;

- траспарентность антикоррупционной политики государства;

- снижение коррупции как негативного фактора для социально-экономического развития государства;

- повышение активности гражданского общества в противодействии коррупции;

- формирование антикоррупционной культуры;

- создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.



