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Президент подарил Центру по реабилитации и социализации детей с ДЦП в Алматы микроавтобус

29 Октября 2019 18:08
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Президент подарил Центру по реабилитации и социализации детей с ДЦП в Алматы микроавтобус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Центр оказывает специальные социальные услуги детям и лицам старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Касым-Жомарт Токаев осмотрел реабилитационные кабинеты, провел беседу с сотрудниками. Президента проинформировали о ходе реализации пилотного проекта, нацеленного на профилактику детской инвалидности, многоуровневую реабилитацию и всестороннюю социализацию детей с ДЦП.



Отмечая благородные цели данного проекта, Президент заявил о важности его масштабирования по всей республике. По мнению Касым-Жомарта Токаева, такие учреждения необходимо создавать через механизмы ГЧП и спонсорские средства.

В завершение Глава государства подарил Центру специализированный микроавтобус.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Акорда, Общество,
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