Президент подарил Центру по реабилитации и социализации детей с ДЦП в Алматы микроавтобус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Центр оказывает специальные социальные услуги детям и лицам старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.









Касым-Жомарт Токаев осмотрел реабилитационные кабинеты, провел беседу с сотрудниками. Президента проинформировали о ходе реализации пилотного проекта, нацеленного на профилактику детской инвалидности, многоуровневую реабилитацию и всестороннюю социализацию детей с ДЦП.









Отмечая благородные цели данного проекта, Президент заявил о важности его масштабирования по всей республике. По мнению Касым-Жомарта Токаева, такие учреждения необходимо создавать через механизмы ГЧП и спонсорские средства.

В завершение Глава государства подарил Центру специализированный микроавтобус.







