Президент подарил Центру по реабилитации и социализации детей с ДЦП в Алматы микроавтобус
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Центр оказывает специальные социальные услуги детям и лицам старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел реабилитационные кабинеты, провел беседу с сотрудниками. Президента проинформировали о ходе реализации пилотного проекта, нацеленного на профилактику детской инвалидности, многоуровневую реабилитацию и всестороннюю социализацию детей с ДЦП.
Отмечая благородные цели данного проекта, Президент заявил о важности его масштабирования по всей республике. По мнению Касым-Жомарта Токаева, такие учреждения необходимо создавать через механизмы ГЧП и спонсорские средства.
В завершение Глава государства подарил Центру специализированный микроавтобус.
- Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
- Сколько человек переселились в северные регионы Казахстана
- Президент Казахстана посетил «Дом инвестиций»
- Глава государства высказался о нехватке мест в школах и детсадах в Алматы
- Аида Балаева рассказала, с какими проблемами алматинцы обращались к Президенту
- Инспектор «Охотзоопрома» А.Кенжегулов награжден орденом «Айбын» ІІІ степени
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана