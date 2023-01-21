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    Президент побывал в квартире жительницы Рудного, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения

    21 Января 2023, 16:25

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения в жилых домах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотрудников за оперативную работу по подаче отопления.

    Ранее сообщалось о том, что Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область. Касым-Жомарт Токаев в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ. Во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, Президент заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Глава государства поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.

    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Ринат Дусумов

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