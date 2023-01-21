Президент побывал в квартире жительницы Рудного, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения в жилых домах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотрудников за оперативную работу по подаче отопления.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область. Касым-Жомарт Токаев в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ. Во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, Президент заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Глава государства поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.

Фото: t.me/aqorda_resmi



