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    Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов

    14 Января 2023, 21:23

    БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – Президент Перу Дина Болуарте в пятницу призвала Генеральную прокуратуру провести расследование для установления возможной причастности иностранных провокаторов к антиправительственным выступлениям в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Но что насчет иностранных подстрекателей и внедренных лиц? Все должно быть расследовано, нам как можно скорее нужны результаты, чтобы установить, кто на самом деле несет ответственность за акты насилия», - сказала она в обращении к нации.

    Глава государства не уточнила, о каких иностранцах идет речь.

    Она также заявила, что приветствует разбирательство, которое начала Генпрокуратура по факту гибели людей в ходе акций протеста. Ранее ведомство сообщило, что расследование проводится в том числе в отношении Болуарте.

    «Как правительство мы оказываем и продолжим оказывать содействие своевременному установлению истины», - подчеркнула президент.

    На прошлой неделе миграционная служба Перу запретила въезд в республику бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, поскольку он якобы занимался политической агитацией на ее территории. Под ограничительную меру попали еще восемь неназванных боливийских граждан. Ранее Моралес выражал поддержку проводящим в Перу акции протеста сторонникам экс-президента страны Педро Кастильо, который был отстранен от власти парламентом в декабре прошлого года.

    После отставки Кастильо в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники требуют отставки Болуарте и проведения новых выборов. К настоящему моменту в результате столкновений между манифестантами и полицией погибли более 40 человек.

    Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли и 52 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста в городе Хульяка. Об этом сообщила в понедельник система здравоохранения провинции Сан-Роман (департамент Пуно), административным центром которой является этот город.
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