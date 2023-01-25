Президент Перу Дина Болуарте готова уйти в отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тысячи людей вышли на улицы Лимы после того, как президент Перу призвала к «перемирию» участников демонстраций, сотрясающих страну почти два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По словам Дины Болуарте, наркоторговцы и контрабандисты организовали «военизированные силы», цель которых «посеять хаос» в стране для своих политических целей.

Дина Болуарте также заявила, что после назначения даты досрочных выборов она намерена уйти в отставку.

С первой минуты моего вступления в должность я призвала к перемирию с Конгрессом. Теперь я призываю мою любимую страну к национальному перемирию, чтобы установить диалог и определить повестку дня для каждого региона

Протесты начались в Перу в начале декабря после ареста бывшего президента страны Педро Кастильо.

Участники акций требуют отставки сменившей его на посту Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в этом году и созыва конституционной ассамблеи.

За это время жертвами столкновений с силами правопорядка стали более 50 человек.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли и 52 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста в городе Хульяка. Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов. В нескольких регионах Перу ввели режим ЧП.





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