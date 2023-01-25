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    Президент Перу Дина Болуарте готова уйти в отставку

    25 Января 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тысячи людей вышли на улицы Лимы после того, как президент Перу призвала к «перемирию» участников демонстраций, сотрясающих страну почти два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    По словам Дины Болуарте, наркоторговцы и контрабандисты организовали «военизированные силы», цель которых «посеять хаос» в стране для своих политических целей.

    Дина Болуарте также заявила, что после назначения даты досрочных выборов она намерена уйти в отставку.

    С первой минуты моего вступления в должность я призвала к перемирию с Конгрессом. Теперь я призываю мою любимую страну к национальному перемирию, чтобы установить диалог и определить повестку дня для каждого региона

    Протесты начались в Перу в начале декабря после ареста бывшего президента страны Педро Кастильо.

    Участники акций требуют отставки сменившей его на посту Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в этом году и созыва конституционной ассамблеи.

    За это время жертвами столкновений с силами правопорядка стали более 50 человек.

    Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли и 52 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста в городе Хульяка. Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов. В нескольких регионах Перу ввели режим ЧП.


    Фото: xeber.media

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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