Президент озвучил главные приоритеты для обеспечения Национальной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Мажилиса Парламента Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил главные приоритеты для обеспечения Национальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения Национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов Национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета под угрозой любого характера и масштаба. Этого требуют коренные интересы нашего государства. Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах», - сказал Глава государства.

Первое – внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса. Но нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.

«Второе – укрепить количественно и качественно Национальную гвардию. Предстоит сформировать новые ее подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопросы с транспортным и материальным техническим обеспечением. Увеличить численность подразделений специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии. Повысить уровень боеготовности. Дооснастить специальными транспортными средствами, увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов», - отметил Президент.

Третье – повысить правовую защищенность полицейских, ужесточить ответственность за нападения представителей власти и неподчинение законным требованиям.

Четвертое – кардинально повысить боеспособность армии, в кротчайший срок создать командовании сил специальных операций.

Пятое – пересмотреть принципы организации и управления пограничной службы, провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы.

Шестое – полностью перестроить деятельность сообщества, включая, внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку.

Седьмое – обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами, актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию, наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур;

Восьмое - обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений, повысить уровень ответственности их руководителей.

Девятое – реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, ни в коем случае не допустить его сращивание с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исправительной системы.

«В ближайшее время мы проведем заседание совета безопасности, на котором рассмотрим конкретные направления реализации всех этих задач», - отметил Касым-Жомарт Токаев.