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    Президент ознакомился с работой общественного транспорта Алматы

    1 Июня 2023, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что в результате внедрения системы электронной оплаты за проезд и автоматизации всего процесса сведен к минимуму теневой оборот сферы пассажирских перевозок и в несколько раз повышена доходность предприятий транспорта.
    Годовые обороты данной отрасли за период 2016-2022 годов увеличились более, чем в 2,7 раз, с 10 млрд тенге до 26,8 млрд тенге. За эти годы обновился количественный и качественный подвижной состав. Кроме того, регулярность выполнения маршрутов увеличена до 95%.


    Президент отметил, что развитая система общественного транспорта является неотъемлемым атрибутом высокого качества городской среды. Он указал на важность дальнейшего реформирования данной отрасли и необходимость постоянного совершенствования качества и комфорта пассажирских перевозок.


    По словам руководства компании, за счет аналитики миграции людей Алматы и его пригородных территорий, формируется эффективный транспортный каркас, данные которых учитываются при оптимизации маршрутной сети.
    Свой опыт в сфере управления общественным транспортом ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» активно применяет и других направлениях.
    В частности:
    - Компанией полностью оцифрованы социальные категории граждан, которые имеют право льготного проезда по 15 категориям, в том числе маршруты их передвижений.
    - В настоящее время на базе этих данных разрабатываются проекты по обеспечению целевого использования адресной социальной помощи.
    Центр диспетчерского управления компании обеспечивает мониторинг машин инватакси и коммунальной спецтехники.




    Автор:

    Зифа Хабирова

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