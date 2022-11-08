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    Президент ознакомился с деятельностью Центра Абая в Атырау

    8 Ноября 2022, 14:54

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Атыраускую область Глава государства ознакомился с работой Центра Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел передвижную выставку, где в качестве экспонатов были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям. Наряду с домброй Абая здесь можно увидеть инструменты Дины Нурпеисовой, Махамбета Утемисова, известного ученого Акселеу Сейдимбека, композитора и писателя Ильи Жаканова, а также Нургисы Тлендиева, Рысбая Габдиева, Каршыги Ахмедьярова, Азидоллы Ескалиева, Асимы Измухамбетовой, Айгуль Улкенбаевой и других видных деятелей искусств. Представленные на выставке экспонаты хранятся в фондах Атырауского областного историко-краеведческого музея.


    В Центре Абая школьники овладевают различными видами искусств в творческих кружках.

    Президент осмотрел проекты, созданные в STEM-лаборатории JasSpace, а также послушал кюй Курмангазы «Балбырауын» в исполнении молодых домбристов.

    «Молодцы! Замечательно! Как говорил наш уважаемый акын Кадыр Мырза-Али «Настоящий казах – не казах, истинный казах – это домбра». Истинный казах должен быть таким!» – сказал Глава государства.

    Затем в шахматном клубе Касым-Жомарт Токаев побеседовал с группой молодых гроссмейстеров, среди которых была и Зарина Нургалиева, которая в этом году добилась победы на чемпионате мира среди игроков до 14 лет в Румынии. Президент поинтересовался планами юной шахматистки на будущее и пожелал ей дальнейших успехов.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Атырауская область Абай
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