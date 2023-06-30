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    Президент ознакомился с цифровым проектом по легализации автотранспортных средств

    30 Июня 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях снижения скоплений граждан в СЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президента ознакомили с цифровым проектом «Легализация автотранспортных средств, онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП».

    В реализацию поручений Главы государства проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В целях снижения скоплений граждан в СЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме.

    Также МВД совместно с Комитет по правовой статистике и специальным учетам и «Государственным кредитным бюро» реализована онлайн передача материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Легализация. Приватизация МВД РК Авто
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