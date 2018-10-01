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Президент: отношения Казахстана и России - эталон межгосударственных связей

5 Октября 2018 13:21 111
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Президент: отношения Казахстана и России - эталон межгосударственных связей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения между нашей страной и Российской Федерацией эталоном, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Полный текст Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
Модернизация МВД изменит всю систему - политолог о Послании Президента Мы продолжим сотрудничество с США и Евросоюзом - Нурсултан Назарбаев

«Для обеспечения успешной модернизации Казахстана требуется дальнейшее продвижение, конечно и проактивное, внешней политики. Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сфере приоритеты полностью себя оправдывают. Отношение Казахстана с Российской Федераций является сегодня эталоном межгосударственных связей. И мы продолжим это направление», - сказал Глава государства, зачитывая ежегодное Послание народу Казасхтана. 

Также, Президент обозначил и другие достижения нашей страны во внешней политике и сотрудничестве с другими странами и международными организациями.

«Успешно функционирует ЕАЭС, который состоялся, как полноценное интеграционное объединение и активный член мировых экономических отношений. Открыта новая страница взаимодействия в Центральноазиатском регионе. Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство с КНР - один из важных пунктов нашей внешней торговли. Программа «Один пояс, один путь» придала новый импульс нашим отношениям с Китаем, вы это знаете. Сейчас мы выполняем совместную программу с КНР о строительстве больше 50 крупнейших объектов», - отметил Президент. 

«Еще один вопрос - оптиковолоконная связь из Китая в Европу. Она подведена до Актау и не могла пройти через каспийское море в Европу самым коротким путем, причем через Казахстан. После того, как мы подписали конвент по Каспийскому морю, такая возможность есть. У нас есть договор между Азербайджаном и Казахстаном, надо Правительству в это дело вникнуть и проложить. Это дело выгодно», - добавил Н. Назарбаев.  

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Серик Сабеков

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