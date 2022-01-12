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    Президент отменил чрезвычайное положение в ряде регионов

    12 Января 2022, 21:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режим чрезвычайного положения отменяется в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Указы Президента отпубликованы на сайте Акорды, передает МИА «Казинформ».

    Так, Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской области».

    В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Северо-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 745 «О введении чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской области».

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в документе.

    Также с 07.00 13 января отменяется режим ЧП в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область ЧП-2022
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