Президент открыл Национальный павильон Казахстана на электронной площадке JD com

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства отметил, что продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«На сегодняшний день объем рынка электронной торговли достиг 3,5 триллиона долларов, и этот показатель ежегодно увеличивается. Китай играет важную роль в развитии международной онлайн-торговли. Сегодня на крупнейшей в мире электронной платформе откроется Национальный павильон Казахстана. Этот шаг активизирует взаимодействие двух стран. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 31 миллиарда долларов. Однако мы не ограничимся этими цифрами, будем и дальше развивать партнерство в сфере электронной коммерции, что позволит нам нарастить взаимный товарооборот до 40 миллиардов долларов в ближайшее время. Инициатива «Цифровой шелковый путь» призвана содействовать этому, – сказал Глава государства.

JD com (Jingdong Mall) – крупнейшая онлайн-платформа для продажи товаров и услуг в Китае, основанная в 1998 году. Пользователями площадки онлайн-ритейлера являются свыше 400 миллионов человек. В 2022 году чистый доход JD com составил 1 триллион юаней, что позволило ей выйти на первое место среди китайских электронных площадок. В настоящее время на платформе функционируют национальные павильоны более 40 стран мира. В марте этого года было подписано соглашение об открытии Национального павильона Казахстана. Сегодня уже ряд казахстанских товаров можно приобрести в национальном павильоне. Кроме того, планируются поставки на рынок Китая 15 отечественных производителей, выпускающих пищевую продукцию с высоким экспортным потенциалом (подсолнечное масло, кондитерские изделия, напитки.).