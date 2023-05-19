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    Президент открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане

    19 Мая 2023, 13:01

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Мы провели весьма содержательные переговоры с Председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое «золотое 30-летие» казахско-китайского сотрудничества. Безусловно, нынешний визит имеет особое значение. Сегодня происходит еще одно значимое событие в истории сотрудничества наших стран – открытие Генерального консульства в Сиане. Сиань – важный пункт экономического проекта «Один пояс, один путь». Между Казахстаном и провинцией Шэньси и Сианем налажены тесные связи. Подписаны соглашения об установлении побратимских связей с Северо-Казахстанской областью и городом Шымкентом, что будет содействовать укреплению отношений между двумя странами. Открытие Генерального консульства Казахстана в Сиане придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Указ об учреждении Генерального консульства Казахстана в крупном промышленном и историко-культурном регионе КНР Президент подписал 5 ноября 2022 года. В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.


    В церемонии открытия принял участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, который от имени китайского Правительства поздравил участников мероприятия. По его словам, учреждение Генерального консульства Казахстана в Сиане свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень.

    Казахстан – единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Китай
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