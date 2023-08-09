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    Президент оценил шутку молодого предпринимателя про Павлодар

    9 Августа 2023, 23:14

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Молодой предприниматель из Павлодарской области Аскар Ахметов рассказал Главе государства о своих проектах в области виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), передает МИА Казинформ.

    «Наша компания реализовала множество успешных проектов. В том числе образовательные программы для обслуживания электромобилей Tesla, Audu, Volkswagen, Porsche. На данный момент мы совместно с IT-колледжем и с Satbayev University в рамках программы «Цифровой вуз» создаем одну из самых больших виртуальных лабораторий в мире по техническим специальностям. Туда будут подключены республиканские вузы и зарубежные в том числе. Например, университет в Южной Корее», - рассказал IT-бизнесмен во время встречи с Главой государства.

    Президент отметил, что это здоровые амбиции, и пожелал компании успехов в ее начинаниях.

    «Действительно, если уж работать, то надо работать с большим размахом. В целом, конечно же, будущее нашей страны в значительной степени, если не сказать в решающей степени, зависит от развития высоких технологий. Смотрите, только в одной Павлодарской области сколько талантливых молодых людей я вижу», - добавил Глава государства.

    По слова Касым-Жомарта Токаева, у него нет никаких сомнений, что подобные проекты внесут большой вклад в развитие нашей экономики и в целом государства.

    «Мое мнение - не обязательно жить в большом городе, чтобы добиться успеха в бизнесе или в креативной экономике. Я считаю, что просто нужно родиться в Павлодаре», - пошутил Аскар Ахметов.

    Президент оценил шутку молодого предпринимателя.

    «Конечно», - ответил Глава государства и рассмеялся.

    Автор:

    Артем Волков

    Президент Казахстана Павлодарская область Видео Общество
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