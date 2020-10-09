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    Президент: Обязанность ВС РК - защищать суверенитет нашей страны и спокойствие ее граждан

    9 Октября 2020, 00:48

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Обязанность ВС РК - защищать территориальную целостность, суверенитет нашей страны и спокойствие ее граждан, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В выступлении перед миротворческим подразделением ВС РК заявил: При оценке современных региональных конфликтов следует полагаться на резолюции ГА и СБ ООН. Конфликты выявили противоречие между двумя принципами Устава ООН - территориальной целостностью и правом наций на самоопределение», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Как отметил Президент РК, «поскольку мир сейчас самоопределился, более приоритетное значение приобретает территориальная целостность государств».

    «Обязанность ВС РК - защищать территориальную целостность, суверенитет нашей страны и спокойствие ее граждан», - подчеркнул К.Токаев.

    Напомним, Глава государства принял участие в комплексных миротворческих учениях в Алматинской области.

    С полным текстом выступления Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева на учениях можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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