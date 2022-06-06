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    Президент обратился к казахстанцам по результатам прошедшего референдума

    6 Июня 2022, 20:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по поводу референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент», - сказал Касым-Жомарт Токаев в эфире республиканских телеканалов.

    По словам Президента, изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ.

    «Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства», – отметил Глава государства.

    «Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию», - заключил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана СМИ Конституция Общество Референдум
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