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    Президент обратился к акимам в преддверии празднования Курбан айта

    19 Июля 2021, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к акимам по поводу празднования Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завтра начинается священный для всех мусульман праздник Курбан айт. В стране сложилась сложная ситуация. Поэтому мы должны избегать массового скопления людей в местах для жертвоприношения», - сказал в ходе совещания по эпидситуации Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    «Еще хуже - мы можем усугубить ситуации. Правительство и акимы должны держать этот вопрос на особом контроле. Во время Курбан айта необходимо максимально обеспечить безопасность», - отметил Президент страны.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Религия Акимат Общество Коронавирус в РК
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