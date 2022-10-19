Президент обозначил приоритеты в развитии Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев назвал важным событием создание Алматинской области в качестве отдельной территориальной единицы и перенос административного центра в город Конаев. Об этом Президент заявил в ходе встречи с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Город по просьбе граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа. Теперь город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться, – сказал Глава государства.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, данное решение будет способствовать эффективному решению социальных вопросов в регионе, который обладает большим экономическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью. Область, по праву считающаяся аграрно-индустриальной, демонстрирует позитивные показатели. Однако, несмотря на положительную динамику и достижения, стоит ряд задач, требующих оперативного решения. Глава государства отдельно остановился на каждой задаче и отдал конкретные поручения акимату и Правительству.

– Во-первых, перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития. Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Поэтому Правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству поддержать акимат в решении этих вопросов, а также призвал все регионы страны оказать поддержку в благоустройстве города.

– Перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц. В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, «умный» город, комфортный для проживания. Нужен новый генеральный план, учитывающий его статус. В нем следует предусмотреть проведение архитектурных конкурсов на планирование наиболее значимых зданий, архитектурных ансамблей и сооружений. У города должен быть свой уникальный стиль, – подчеркнул Глава государства.

В качестве следующей приоритетной задачи Президент обозначил развитие образовательной и медицинской инфраструктуры, особенно учитывая, что Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны.

– По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно. Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого Правительством будут приняты конкретные меры, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на то, что в области все еще не решен вопрос с трехсменным обучением, и в 52 школах дети вынуждены учиться в три смены. По мнению Касым-Жомарта Токаева, целесообразным представляется привлечение к строительству общеобразовательных учреждений представителей бизнес-сообщества в рамках государственно-частного партнерства. В предстоящий период в рамках национального проекта «Комфортная школа» будут построены 39 школ.

Для разгрузки Алматы Президент предложил создать в перспективе в городе Конаев Академический городок.

– Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу. Конечно, молодежь в своем большинстве стремиться учиться или работать в крупных мегаполисах, таких как Алматы. Это понятно. Однако полагаю, что у города Конаев есть все возможности в будущем стать комфортным для обучения и проживания студенческой молодежи. Здесь достаточно территории для строительства общежитий, да и цены на съемное жилье доступные. Профильному министерству нужно рассмотреть вопрос открытия в городе филиалов алматинских вузов и колледжей. Также важно проработать вопрос по созданию нового современного университета, – поручил Глава государства.

Еще одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал развитие обрабатывающей промышленности. В регионе доля обрабатывающей промышленности – одна из самых высоких в стране. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны.

– На сегодняшний день в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и городом Конаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу. В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату целесообразно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области, – отметил Президент.

Президент считает актуальной задачей развитие Алматинской агломерации. В связи с этим он озвучил ряд предложений.

– Инженерная инфраструктура города-спутника Gate City в целом уже подготовлена. Начато строительство объектов жилья. Это очень важный проект для всей страны. Если мы полностью реализуем его, то значительно увеличится инвестиционный, промышленный и туристический потенциал региона. Нужно начать с формирования единой транспортной системы агломерации. На сегодняшний день это основная задача. Акиматам Алматинской области и города Алматы нужно совместно проработать данный вопрос. В следующем году следует полностью решить проблему общественного транспорта. Необходимо внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс и другие документы, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в Алматинской области имеется большой потенциал для развития энергетической отрасли. На текущем этапе в регионе реализуются ряд проектов в сфере энергетики. Речь идет о ветровой электростанции в Шелекском коридоре, строительстве малой ГЭС в Райымбекском районе и Бартогайской ГЭС в Енбекшиказахском районе и других проектах. В целом, в регионе 24 объекта ВИЭ генерируют почти 20 % от общего числа вырабатываемой в области энергии. Он отметил, что это хороший показатель, но с учетом имеющихся в регионе благоприятных условий и поставленной цели по достижению нашей страной углеродной нейтральности необходимо наращивать суммарные мощности ВИЭ. При этом нужно четко понимать, что ВИЭ не являются надежным источником базовой генерации.

В этой связи Президент высказал свою позицию по волнующему населению вопросу.

– Еще раз выскажу свою позицию на этот счет. По всей видимости, чтобы обеспечить стабильную генерацию в условиях роста энергопотребления в стране нам придется строить атомную электростанцию. Специалисты считают наиболее оптимальным местом для ее возведения район села Улькен Жамбылского района Алматинской области. Мы не должны думать только о сегодняшнем дне и быть заложниками различных фобий. Речь идет о благополучном будущем нашей страны. Иначе мы рискуем сильно замедлиться в своем развитии и стать энергозависимыми от своих соседей, – подчеркнул Глава государства.

Наряду с этим в выступлении была отмечена приоритетность развития агропромышленного комплекса. По мнению Президента, Алматинская область обладает большим потенциалом для обеспечения продовольственной безопасности, но для его эффективного использования следует решить ряд задач.

– Ирригационные системы в регионе полностью изношены, и это препятствует освоению орошаемых земель. Большая часть воды просто уходит в землю, мы ее теряем. Это в свою очередь приводит к зависимости от трансграничных рек. Их-за нехватки воды не освоено 80 тысяч гектаров орошаемых земель. В этом году для модернизации оросительной системы Алматинской области из республиканского бюджета было выделено 5,7 миллиарда тенге. Правительству с учетом возможностей бюджета нужно рассмотреть вопрос увеличения финансирования. Нынешнее состояние Большого Алматинского канала не выдерживает никакой критики. На сегодняшний день эта водная артерия обеспечивает водой 60 тысяч гектаров земли. Однако с момента запуска здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Акимату совместно с Правительством нужно в срочном порядке провести данную работу, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что в агропромышленной сфере важно использовать максимальную автоматизацию производства, науку и высокие технологии для производства безотходной продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Геополитическая турбулентность и нарастающий кризис в глобальной экономике усиливают инфляционное давление в мире. Оно особенно ощущается на рынке продовольствия. В сентябре инфляция в нашей стране превысила 17 %, и она продолжает расти. Это ведет к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20 %. Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью, – отметил Глава государства.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии отрасли туризма. По его словам, Заилийский Алатау славится своими уникальными дикими растениями и животными и способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов. Поэтому важно уделить особое внимание продвижению туризма. В текущем году намечается еще более впечатляющая статистика. За первые девять месяцев только в национальных парках региона «Иле-Алатау», «Шарын», «Көлсай Көлдері» побывало уже свыше 850 тысяч туристов. Следующая задача – обеспечение национальных парков в регионе соответствующей инженерной и дорожной инфраструктурой. Правительству также следует зафиксировать статус Капшагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны.

Президент особо отметил, что для устойчивого развития нашей страны все граждане должны быть конкурентоспособными. Он призвал казахстанцев идти в ногу со временем, обучаться современным профессиям, чтобы стать обществом, где в почете культ знаний и культ труда. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что знание языков позволит лучше узнавать лучшие традиции и качества у разных народов в мире.

– Наши предки призывали «знать языки семи народов и овладеть семью науками». Действительно, знание нескольких языков открывает большие возможности перед молодежью. Это очень важно и нужно во благо служения своей Родине. Но прежде всего наше подрастающее поколение должны знать казахский язык. Родной язык должен быть в приоритете для всех нас. Нам следует прекратить разговоры о том, что казахский язык не развивается. За годы Независимости статус казахского языка не стал ниже. Огромное количество средств массовой информации выпускается на казахском языке. Издаются газеты и журналы. Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому оснований для беспокойства нет. Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении. Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: «Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни». Следует проводить взвешенную языковую политику, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил вклад Алматинской области в демографические показатели страны. Как подчеркнул Глава государства, очень важно, чтобы молодое поколение росло образованным, воспитанным, патриотичным и трудолюбивым. Особо он остановился на роли родителей в становлении подрастающего поколения.

– Воспитание, которое ребенок получает в семье, оказывает огромное влияние на формирование его как истинного патриота. Конечно, родители хотят привить своим детям только самые лучшие качества. Не зря у нас в народе говорят: «Какое воспитание получил в отчем доме, таким и будешь в жизни». В этой народной мудрости заложен глубокий смысл. Важно, чтобы старшее поколение было достойным примером для молодежи. В вопросе воспитания родителям нужно начинать с себя, потому что ребенок равняется на них. Если родители трудолюбивы, стремятся к знаниям, проявляют уважение и к старшим, и к младшим, их дети пойдут по их стопам, – сказал Глава государства.

Глава государства отметил, что строительство Справедливого Казахстана должно стать наиболее важной целью. В этом контексте он указал на особую роль общественных советов.

– Сегодня в стране действует 256 общественных советов. В прошлом году были внесены изменения в Закон «Об общественных советах». Значительно расширены их полномочия. Я поручил также активнее привлекать представителей гражданского общества в эти органы. Их доля на сегодняшний день достигла 86 %. Вы знаете, что в этом году был создан Национальный курултай. В его состав вошли по одному представителю общественного совета от каждого региона. Общественные советы должны стать связующим звеном между народом и властью, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что граждане считают своими представителями членов общественных советов, которые имеют право осуществлять общественный контроль и участвовать в принятии государственных решений. Общественные советы обладают полномочиями в таких сферах, как контроль за расходованием бюджетных средств, доведение текущих проблемных вопросов до органов власти, разъяснение государственной политики.

В завершение мероприятия Глава государства наградил ряд граждан за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализмом и вклад в развитие страны.

Орденом «Парасат» награжден председатель совета «Национального союза овцеводов» Досымбеков Тынышбай, орденом «Құрмет» –ветеран труда, житель Енбекшиказахского района Виктор Волокитин. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены старший корреспондент Жамбылской районной газеты «Атамекен» Рапбек Терликбаев, главный агроном «Агропарк Оңтүстік» Карасайского района Кали Кантарбаев, директор средней школы № 2 села Абай Карасайского района Батима Нысанбаева.

Медали «Ерлігі үшін» удостоены спасатель спасательного подразделения города Конаев Куаныш Кайыржан, инженер отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Жасулан Нусипов.

Фото: akorda.kz