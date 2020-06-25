Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали Елбасы скорейшего выздоровления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Нурсултана Назарбаева поступили телеграммы от Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заида Аль Нахаяна и Вице-Президента, Премьер-Министра ОАЭ, Правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву.

«Просим Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего самого наилучшего Вашей семье и всему дружественному народу Республики Казахстан. Примите заверения в большом уважении к Вам и искренние пожелания выздоровления», - говорится в телеграммах.