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    Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали Елбасы скорейшего выздоровления

    25 Июня 2020, 18:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Нурсултана Назарбаева поступили телеграммы от Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заида Аль Нахаяна и Вице-Президента, Премьер-Министра ОАЭ, Правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву.

    «Просим Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего самого наилучшего Вашей семье и всему дружественному народу Республики Казахстан. Примите заверения в большом уважении к Вам и искренние пожелания выздоровления», - говорится в телеграммах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Арабские эмираты Первый Президент - Елбасы
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