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    Президент - о переименовании государства: Я думаю, что это неправильно

    16 Июня 2022, 15:05

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, прокомментировал предложения переименовать государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От некоторых граждан звучали мнения о том, что на референдум должно было быть вынесено также переименование нашего государства. Я думаю, что это неправильно. Слово «стан» в названии «Казахстан» они считают чуждым для азиатских стран понятием. Это тоже не логично. Стоит только вспомнить, что в Центральной Азии наряду с нами есть Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и многие другие», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что важно помнить, что за 30 лет мы подписали множество международных договоров, укрепили наши государственные границы от имени нашей независимой страны – Республики Казахстан. Это первостепенный важный вопрос, который имеет непосредственное отношение к национальной безопасности и мирной жизни народа.

    «Теперь вместе мы создадим Новый Казахстан. Это непростая задача. Нам нужно адаптироваться к новому образу жизни. Сознание и ценности нашего народа должны быть радикально обновлены. Тогда сформируется новое качество нации. Другими словами, обновится вся страна», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Курултай Улытауская область Референдум
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