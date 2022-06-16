Президент - о переименовании государства: Я думаю, что это неправильно

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, прокомментировал предложения переименовать государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От некоторых граждан звучали мнения о том, что на референдум должно было быть вынесено также переименование нашего государства. Я думаю, что это неправильно. Слово «стан» в названии «Казахстан» они считают чуждым для азиатских стран понятием. Это тоже не логично. Стоит только вспомнить, что в Центральной Азии наряду с нами есть Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и многие другие», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что важно помнить, что за 30 лет мы подписали множество международных договоров, укрепили наши государственные границы от имени нашей независимой страны – Республики Казахстан. Это первостепенный важный вопрос, который имеет непосредственное отношение к национальной безопасности и мирной жизни народа.

«Теперь вместе мы создадим Новый Казахстан. Это непростая задача. Нам нужно адаптироваться к новому образу жизни. Сознание и ценности нашего народа должны быть радикально обновлены. Тогда сформируется новое качество нации. Другими словами, обновится вся страна», - добавил Касым-Жомарт Токаев.