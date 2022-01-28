Президент: «Nur Otan» должна быть партией государственников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент страны, Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев отметил, что члены партии «Nur Otan» должны ставить интересы страны превыше всего. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сути «Nur Otan» должна быть партией государственников. Члены партии должны ставить интересы страны превыше всего. Мы не должны забывать о том, что все инициативы партии направлены на процветание страны, повышение благосостояния народа! Пусть в нашей стране будет мир и покой», - сказал Глава государства.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

Глава государства подчеркнул, что председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа.