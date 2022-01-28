Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Президент: «Nur Otan» должна быть партией государственников

    28 Января 2022, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент страны, Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев отметил, что члены партии «Nur Otan» должны ставить интересы страны превыше всего. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сути «Nur Otan» должна быть партией государственников. Члены партии должны ставить интересы страны превыше всего. Мы не должны забывать о том, что все инициативы партии направлены на процветание страны, повышение благосостояния народа! Пусть в нашей стране будет мир и покой», - сказал Глава государства.

    Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

    Глава государства подчеркнул, что председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Нур Отан Съезд партии Аманат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области