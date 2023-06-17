Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа - Касым-Жомарт Токаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я знаю, что в обществе есть серьезные претензии к работе государственного аппарата, чиновников. Эти претензии обоснованы. Мы уже приняли целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Задача состоит в том, чтобы усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим. Кроме того, проведены выборы районных и сельских акимов. Избрание в областные маслихаты проводится по смешанной системе, а в районные – исключительно по одномандным округам. Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие «Адал азамат», - сказал Президент РК.

«В последнее время я провел большие кадровые изменения в государственном аппарате. При этом не была допущена кампанейщина и тотальная чистка рядов госслужащих, прежде всего высокого уровня. Учитывались их деловые качества и опыт. В то же время, ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Возможно, им не хватает опыта, в том числе жизненного, но это дело наживное. Главное, они обладают необходимыми знаниями и желанием честно трудиться на благо нашей страны», - сказал К. Токаев.

По словам Главы государства, процесс обновления управленческого звена будет продолжаться.

«Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм. Их личная преданность Главе государства меня не интересует. Не нужно восхвалять Президента, гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих. Я уже говорил о том, что в результате проведенных реформ Президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции. Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа», - заявил Касым-Жомарт Токаев.