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Президент назначил ряд послов Казахстана в странах мира

29 Января 2020 12:11
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Президент назначил ряд послов Казахстана в странах мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначен ряд Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Назначения,
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