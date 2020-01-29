Президент назначил ряд послов Казахстана в странах мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначен ряд Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.