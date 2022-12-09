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    Президент назначил послов РК в Болгарии, Литве и Албании

    9 Декабря 2022, 08:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначены послы РК в Болгарии, Литве и Албании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Темирбаев Виктор Валерьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Болгария, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике.

    Уразаев Тимур Бибиталиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике;

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

    Виктор Темирбаев родился 16 июля 1967 года.

    В 1986-1988 гг. проходил срочную военную службу.

    В 1993 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности радиоинженер-конструктор.

    В 1999 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специалист в области международных отношений.

    С 1993 года работает в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    1993-1994 гг. – референт управления международных экономических отношений, атташе Управления государственного протокола МИД Республики Казахстан.

    1994-1997 гг. – атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

    1999-2003 гг. – второй секретарь, первый секретарь, советник управления международной безопасности и контроля над вооружениями департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

    2003-2005 гг. – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль.

    2005-2006 гг. – начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

    2006-2007 гг. – представитель Республики Казахстан в Секретариате СВМДА, руководитель политического отдела.

    2007-2009 гг. - заместитель главы представительства АО «Қазына» в Алматы, директор Департамента корпоративного развития АО «Национальный инновационный фонд» АО ФНБ «Самрук-Қазына».

    2010-2018 гг. – советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

    С августа 2018 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике.

    Тимур Уразаев родился 20 марта 1967 года.

    Окончил Актюбинский педагогический институт (1991) - специальность «Преподаватель английского и немецкого языков», Международные дипломатические курсы МИД Российской Федерации (1999).

    1993 - 2003 гг. - консул Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

    2003 - 2004 гг. - начальник отдела комитета по делам СНГ МИД РК, начальник управления сотрудничества с Россией Комитета по делам СНГ МИД РК.

    2004 – 2008 гг. - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Болгария.

    2008 – 2011 гг. - директор департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    2011 – 2016 гг. - Посол по особым поручениям МИД РК (спецпредставитель по Афганистану).

    2016 – 2021 гг. - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения.

    Еркебулан Сапиев родился 26 июня 1975 года.

    Окончил Университет Анкары (Турция), бакалавр экономики (1998), Стамбульский университет Айдын (Турция), магистр политологии и международных отношений (2017).

    1999 – 2003 гг. - работа на различных должностях в Министерстве финансов Республики Казахстан.

    2003 – 2004 гг. - работа на руководящих должностях в ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», г. Алматы.

    2004 – 2006 гг. - главный эксперт, заведующий сектором отдела социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан.

    2006 – 2011 гг. - советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

    2011 – 2013 гг. - заместитель директора департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции МИД Республики Казахстан.

    2013 – 2014 гг. - заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД Республики Казахстан.

    2014 – 2018 гг. - генеральный консул Республики Казахстан в г. Стамбул (Турецкая Республика).

    2018 – 2019 гг. - советник акима Туркестанской области, Посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан.

    2019 - 2022 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане.

    С 15 марта 2022 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.
    МИД РК Президент Казахстана Назначения Литва
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