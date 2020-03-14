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Президент написал твит про ситуацию с коронавирусом

14 Марта 2020 23:02
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Президент написал твит про ситуацию с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев написал твит про ситуацию с коронавирусом в стране, где попросил соблюдать спокойствие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

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«К сожалению, коронавирус не обошёл стороной и КZ. Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться. Желаю всем крепкого здоровья. Мы вместе #Birgemiz», - говорится в сообщении.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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