Президент написал твит про ситуацию с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев написал твит про ситуацию с коронавирусом в стране, где попросил соблюдать спокойствие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«К сожалению, коронавирус не обошёл стороной и КZ. Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться. Желаю всем крепкого здоровья. Мы вместе #Birgemiz», - говорится в сообщении.



