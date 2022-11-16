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    Президент наградил ряд жителей Алматы

    16 Ноября 2022, 11:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент вручил государственные награды группе жителей города Алматы за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    орденом «Парасат» - президент ОО «Союз градостроителей Казахстана» Любовь Владимировна Нысанбаева;

    орденом «Құрмет» - врач ГКП «Детская городская клиническая инфекционная больница» Роза Айтжановна Дуйсенбаева;

    медалью «Ерлігі үшін» - командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС Кайрат Бекалиханович Нуржаубаев;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - руководитель производства ТОО «Hyundai Trans Auto» Садыкжан Абдулович Мусаров;

    медалью «Шапағат» - магистрант НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева» Әділхан Темірханұлы Төлепберген.


    Фото: t.me/bort_01
    Президент Казахстана Алматы
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