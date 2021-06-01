Президент наградил погибшего в Чарынском каньоне учителя медалью «Ерлігі үшін»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский учитель Мерей Ибрагимов, который погиб, спасая детей, в Чарынском каньоне, посмертно награжден медалью «Ерлігі үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить медалью «Ерлігі үшін» Ибрагимова Мерея Нургазыулы – учителя КГУ «Специализированная гимназия № 199» города Алматы (посмертно)», - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Как сообщалось ранее, 26-летний учитель гимназии № 199 Алматы Мерей Ибрагимов погиб, спасая учениц в Чарынском каньоне. 29 мая в каньоне произошел грязе-селевой выброс. Погибли два человека: школьница и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали.

Каким был Мерей Ибрагимов, рассказали в управлении образования Алматы.