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    12:34, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент наградил погибшего в Чарынском каньоне учителя медалью «Ерлігі үшін»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский учитель Мерей Ибрагимов, который погиб, спасая детей, в Чарынском каньоне, посмертно награжден медалью «Ерлігі үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    Соответствующий Указ издал 1 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    «За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить медалью «Ерлігі үшін» Ибрагимова Мерея Нургазыулы – учителя КГУ «Специализированная гимназия № 199» города Алматы (посмертно)», - говорится в документе.

    Указ вводится в действие со дня подписания.

    Как сообщалось ранее, 26-летний учитель гимназии № 199 Алматы Мерей Ибрагимов погиб, спасая учениц в Чарынском каньоне. 29 мая в каньоне произошел грязе-селевой выброс. Погибли два человека: школьница и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали.

    Каким был Мерей Ибрагимов, рассказали в управлении образования Алматы.


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