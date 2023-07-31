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    17:46, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Президент наградил орденом «Айбын» ІІ степени погибшего учителя Александра Руденко

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении учителя начальной военной подготовки школы-гимназии №32 г. Астаны Руденко Александра Ивановича орденом «Айбын» ІІ степени (посмертно) за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, передает МИА «Казинформ»

    12 июля 2023 года Александр Руденко ценой собственной жизни спас тонущего ребенка на озере Щучье.


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