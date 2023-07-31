Президент наградил орденом «Айбын» ІІ степени погибшего учителя Александра Руденко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении учителя начальной военной подготовки школы-гимназии №32 г. Астаны Руденко Александра Ивановича орденом «Айбын» ІІ степени (посмертно) за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, передает МИА «Казинформ»

12 июля 2023 года Александр Руденко ценой собственной жизни спас тонущего ребенка на озере Щучье.