17:46, 31 Июль 2023 | GMT +6
Президент наградил орденом «Айбын» ІІ степени погибшего учителя Александра Руденко
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении учителя начальной военной подготовки школы-гимназии №32 г. Астаны Руденко Александра Ивановича орденом «Айбын» ІІ степени (посмертно) за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, передает МИА «Казинформ»
12 июля 2023 года Александр Руденко ценой собственной жизни спас тонущего ребенка на озере Щучье.