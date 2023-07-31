Президент наградил орденом «Айбын» ІІ степени погибшего учителя Александра Руденко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении учителя начальной военной подготовки школы-гимназии №32 г. Астаны Руденко Александра Ивановича орденом «Айбын» ІІ степени (посмертно) за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, передает МИА «Казинформ».



12 июля 2023 года Александр Руденко бросился на помощь тонущему ребенку на озере Щучье. Мужчине удалось спасти ребенка, но самому спасителю потребовалась помощь. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили мужчину на берег.

Спасатели сразу начали оказывать первую медицинскую помощь, делая массаж сердца до прибытия скорой помощи, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.