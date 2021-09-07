Президент наградил орденами казахстанских паралимпийцев
«За выдающиеся спортивные достижения на ХVI Летних Паралимпийских играх Токио-2020 наградить:
орденом «Барыс» ІІІ степени Дегтярева Давида Мамиевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;
орденом «Парасат»:
- Байбатину Зарину Боранбаевну - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;
- Даулета Темиржана Серикулы - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;
- Сариева Ануара Берікұлы - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;
орденом «Құрмет» - Жумагали Нурдаулета Максутовича - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.