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    19:19, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент наградил орденами казахстанских паралимпийцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о награждении государственными наградами за выдающиеся спортивные достижения на ХVI Летних Паралимпийских играх Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «За выдающиеся спортивные достижения на ХVI Летних Паралимпийских играх Токио-2020 наградить:

    орденом «Барыс» ІІІ степени Дегтярева Давида Мамиевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

    орденом «Парасат»:

    - Байбатину Зарину Боранбаевну - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

    - Даулета Темиржана Серикулы - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

    - Сариева Ануара Берікұлы - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

    орденом «Құрмет» - Жумагали Нурдаулета Максутовича - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».

    Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.


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