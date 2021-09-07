Президент наградил орденами казахстанских паралимпийцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о награждении государственными наградами за выдающиеся спортивные достижения на ХVI Летних Паралимпийских играх Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«За выдающиеся спортивные достижения на ХVI Летних Паралимпийских играх Токио-2020 наградить:

орденом «Барыс» ІІІ степени Дегтярева Давида Мамиевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Парасат»:

- Байбатину Зарину Боранбаевну - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

- Даулета Темиржана Серикулы - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

- Сариева Ануара Берікұлы - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Құрмет» - Жумагали Нурдаулета Максутовича - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.