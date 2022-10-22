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    Президент наградил медалью «Шапағат» сельского учителя из Жетысуской области

    22 Октября 2022, 18:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев за достижения и заслуги в области образования наградил медалью «Шапағат» Светлану Петровну Минченко, учителя начальных классов средней школы села Үшбұлақ Алакольского района Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    За 40 лет работы педагог воспитала и обучила около тысяч детей. Свою трудовую деятельность Светлана Петровна начала в 1982 году учителем начальных классов Глиновской средней школы Алакольского района, где продолжает работать и сейчас.

    «Я рада столь высокой оценке моего труда. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной на пути к этой награде. Конечно, это не только мое достижение, но и награда всего моего коллектива, семьи и учеников. Благодарю Вас за оценку 40-летнего труда в системе образования», - сказала Светлана Петровна.

    За 40 лет работы в школе, в течение которых неустанно трудилась Светлана Петровна Минченко, более тысячи детей назвали ее своим первым учителем. Педагог подготовила немало победителей областных, республиканских интеллектуальных соревнований. Ее выпускники, спустя десятки лет, вспоминают ее как Учителя с большой буквы.

    При этом Светлана Петровна на протяжении многих лет является наставником молодых педагогов.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Образование День Республики
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