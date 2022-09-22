Президент наградил медалью «Ерлігі үшін» 20 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении медалью «Ерлігі үшін» 20 граждан, задействованных при тушении и ликвидации последствий пожаров в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства от 22 сентября 2022 года за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации награждены:

медалью «Ерлігі үшін»

1. Аким Алдияр Ермекұлы – старший пожарный специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС);

2. Ахметкалиев Султан Сакенович – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

3. Әбуқалық Азат Рысқалиұлы – пожарный пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

4. Багитжанов Нурсултан Жумашевич – командир отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

5. Базаров Ержан Оралханович – командир воздушного судна АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

6. Байгобенов Аслан Тауекелович – командир отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

7. Бауэр Алексей Александрович – волонтер;

8. Боромбаев Айдос Сагнаевич – командир отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

9. Ержанов Айбек Ахметбекович – командир воздушного судна АО «Казавиаспас» МЧС;

10. Жапаров Самат Таласпаевич – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС;

11. Жолдасов Нурсултан Омирсерикович – старший пожарный специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС;

12. Каиров Куанышбек Жумабаевич – сержант воинской части 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии;

13. Махамбетов Алмат Арыстанбекович – пожарный специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС;

14. Мусин Абай Буранбаевич – старшина Костанайской академии Министерства внутренних дел имени Ш.Кабылбаева;

15. Рахин Ербол Кайырбаевич – волонтер;

16. Тулеухан Ануар Жанатұлы – командир отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

17. Флейтлинг Александр Аликович – тракторист материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;

18. Хасенов Мурат Калиханович – начальник пожарного поезда АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

19. Шайсултанов Медет Еркинович – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС;

20. Щурихин Максим Сергеевич – старший пожарный специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС.

Әскери және қызметтік борышын атқару кезіндегі жанқиярлығы және төтенше жағдайда көрсеткен ерлігі үшін Қостанай облысындағы орман өртін сөндіруге қатысқан 20 адам «Ерлігі үшін» медалімен марапатталды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 48 азаматқа алғыс жариялады.

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Также 48 гражданам объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Telegram -канал «БОРТ №1».