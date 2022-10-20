Президент наградил группу жителей Жетысуской области
Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Парасат» - президент авиакомпании «Жетісу» Калмухамет Жагипарович Донсебаев;
орденом «Парасат» - ветерана труда Ауесхан Мажай;
орденом «Құрмет» - ветерана труда Амире Аринович Аринов;
орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - чабан крестьянского хозяйства «Жазылбеков и К» Ардак Абаевич Бекчойнов;
медалью «Ерен еңбегі үшін» - председатель крестьянского хозяйства «Есімжанов» Мухит Айтмухамбетович Есимжанов;
медалью «Шапағат» - учитель средней школы имени Безродных Светлана Петровна Минченко.
Как сообщалось ранее, сегодня началась рабочая поездка Президента в Жетысускую область.
В настоящее время Глава государства проводит встречу с общественностью региона.