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    11:42, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Президент наградил группу жителей Жетысуской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу жителей Жетысуской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    орденом «Парасат» - президент авиакомпании «Жетісу» Калмухамет Жагипарович Донсебаев;

    орденом «Парасат» - ветерана труда Ауесхан Мажай;

    орденом «Құрмет» - ветерана труда Амире Аринович Аринов;

    орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - чабан крестьянского хозяйства «Жазылбеков и К» Ардак Абаевич Бекчойнов;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - председатель крестьянского хозяйства «Есімжанов» Мухит Айтмухамбетович Есимжанов;

    медалью «Шапағат» - учитель средней школы имени Безродных Светлана Петровна Минченко.

    Как сообщалось ранее, сегодня началась рабочая поездка Президента в Жетысускую область.

    В настоящее время Глава государства проводит встречу с общественностью региона.



    Теги:
    Президент Казахстана Жетысуская область Главная Президент
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