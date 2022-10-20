Президент наградил группу жителей Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу жителей Жетысуской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат» - президент авиакомпании «Жетісу» Калмухамет Жагипарович Донсебаев;

орденом «Парасат» - ветерана труда Ауесхан Мажай;

орденом «Құрмет» - ветерана труда Амире Аринович Аринов;

орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - чабан крестьянского хозяйства «Жазылбеков и К» Ардак Абаевич Бекчойнов;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - председатель крестьянского хозяйства «Есімжанов» Мухит Айтмухамбетович Есимжанов;

медалью «Шапағат» - учитель средней школы имени Безродных Светлана Петровна Минченко.

Как сообщалось ранее, сегодня началась рабочая поездка Президента в Жетысускую область.

В настоящее время Глава государства проводит встречу с общественностью региона.



