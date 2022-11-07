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    Президент наградил группу жителей Мангистауской области

    7 Ноября 2022, 14:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу жителей Мангистауской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    орденом «Парасат» - ветеран труда Кузембай Ергалиев;

    орденом «Құрмет» - учитель КГУ «Специализированный IT-лицей» Людмила Николаевна Рябова;

    орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - медсестра Сенекской врачебной амбулатории ГКП «Каракиянская центральная районная больница» Жанимгуль Мурсаловна Дюсембаева;

    орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - ремонтник ГКП «Өзен жылу» Сейидали Киякбаев;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - мастер ТОО «Акжол+К» Феруза Бисенбаевна Каракесекова.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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