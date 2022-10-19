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    Президент наградил группу жителей Алматинской области

    19 Октября 2022, 12:39

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу жителей Алматинской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    орденом «Парасат» - председатель совета «Национального союза овцеводов» Тынышбай Досымбеков;

    орденом «Құрмет» - ветеран труда Виктор Иванович Волокитин;

    медалью «Ерлігі үшін» - спасатель спасательного подразделения города Конаева Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Куаныш Кайыржанулы Кайыржан;

    медалью «Ерлігі үшін» - инженер службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Жасулан Жаксылыкович Нюсупов;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - главный агроном ТОО «Агропарк Оңтүстік» Кали Жетибаевич Кантарбаев;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - директор средней школы №2 села Абай Батима Кальпеевна Нысанбаева;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - старший корреспондент Жамбылской районной газеты «Атамекен» Рапбек Садуакасович Терликбаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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