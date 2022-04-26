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Президент начал реализацию инициированных им политических реформ – Ерлан Карин

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Апреля 2022, 18:05
Президент начал реализацию инициированных им политических реформ – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Присоединение партии «ADAL» к правящей партии «AMANAT» укрепит дальнейшую общественную консолидацию вокруг курса реформ Президента, считает Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Состоялся объединительный съезд партии «AMANAT», закрепивший присоединение к ней партии «ADAL». Следствием этого станет расширение электоральной базы правящей партии и дальнейшая общественная консолидация вокруг курса реформ. В целом, это событие соответствует логике начатой в марте трансформации партии «AMANAT».

Несомненно, наиболее громкой новостью стало решение Президента Касым-Жомарта Токаева о прекращении председательства и выхода из партии «AMANAT».

Вместе с тем «AMANAT» по-прежнему останется ядром консолидации сторонников президентского курса реформ.

Стоит отметить, что еще в январе, при вступлении в должность председателя партии, Глава государства заявил, что принимает эту должность временно, до конца года. Политическое обещание выполнено.

Более того, в своем мартовском Послании Глава государства предложил закрепить в Конституции норму, что на период осуществления своих полномочий Президент страны не должен состоять в политической партии.

Таким образом, Президент, не дожидаясь внесения изменений в Конституцию, начал практическую реализацию инициированных им политических реформ», - написал в Telegram-канале Ерлан Карин.


Президент Казахстана   Конституция   Политика   Ерлан Карин   AMANAT   Послание Президента РК-2022  
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