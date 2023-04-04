Президент LVMH Бернар Арно стал богатейшим человеком по версии Forbes

АСТАНА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых людей планеты 2023 года по версии журнала Forbes. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации Forbes, выручка, прибыль и акции LVMH находятся на рекордно высоком уровне. Таким образом, состояние Арно увеличилось на $53 млрд, до $211 млрд, за последние 12 месяцев, что стало самой большой прибылью среди миллиардеров.

Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX и владеющий компанией Twitter, а также занимающий ранее лидирующую позицию в этом списке, спустился на второе место. По сравнению с 2022 годом Маск потерял до $39 млрд, его состояние оценивается в $180 млрд.

Третье место с состоянием в $114 млрд занял основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос. Из-за падения акций Amazon на 38% Безос, ранее занимавший вторую строчку рейтинга Forbes, потерял около $57 млрд и спустился на третье место.

В десятку лидеров рейтинга богатейших людей планеты также вошли один из основателей и руководителей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон ($107 млрд), глава инвестиционного фонда американской компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($106 млрд), основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс ($104 млрд), американский предприниматель и политик Майкл Блумберг ($94,5 млрд), мексиканский предприниматель Карлос Слим Элу ($93 млрд), глава индийской Reliance Industries Мукеш Амбани ($83,4 млрд) и бывший генеральный директор американской Microsoft Стивен Балмер ($80,7 млрд).

Последнее 25 место в списке занял один из основателей Nike Фил Найт. Чжан Имин, основатель компании ByteDance и TikTok, не вошел в рейтинг, заняв лишь 26 место.



