Президент Кыргызстана выступил с обращением по ситуации в стране

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, выступил с обращением по ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в обращении говорится

«Дорогие соотечественники! Из-за непомерных амбиций некоторых политиков мирная жизнь наших граждан и спокойствие в стране подвергнуты угрозе.

Наряду с политическими, звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества.

Кыргызстан у черты опасности.

Дорогие кыргызстанцы,

Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны в Бишкеке введено чрезвычайное положение.

Сегодня я подписал соответствующий Указ.

В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны. Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому, не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней.

Пусть Всевышний хранит наш народ и любимый Кыргызстан!».

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», 5 октября 2020 года в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли протестующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, прошедших в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны, 7 октября Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о готовности к политическому диалогу. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.

Министерство иностранных дел Казахстана 8 октября сделало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане, в связи с сообщениями о рейдерских захватах государственных объектов.

8 октября р уководители силовых, военных и правоохранительных структур приняли протокол по стабилизации ситуации в Кыргызстане. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о своей готовности уйти с поста главы государства, как только страна встанет на путь законности. В этот же день Президент Кыргызстана подписал указы об отставке правительства и премьер-министра, а также о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения.

Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 9 октября приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане.